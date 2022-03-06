У зоні ООС військові відбили потужну атаку противника та завдали йому нищівної шкоди

Збройні сили України продовжують тримати оборону проти російських окупантів. Сьогодні вони відбили акату орків у зоні Операції Об'єднаних сил.

Про це повідомив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович. Він зазначив, що атаку відбила поблизу міста Брянка, що на Луганщині.

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Противник зазнав великих втрат

"У районі Брянки – зона ООС – наші війська відбили потужну спробу наступу противника. Противник зазнав величезних втрат", – заявив Арестович.

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До речі, у Генштабі ЗСУ повідомили, що окупантів, які отримали легкі ушкодження, навіть не приймають до медзакладів. Їм надають первинну меддопомогу, а потім у супроводі озброєного конвою відправляють на лінію зіткнення. Так вони перетворюються в "гарматне м'ясо".

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