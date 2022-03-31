У зоні ООС відбили 7 атак росіян: знищено ворожі танки та артилерію

Українські воїни продовжують боронити території України, відбиваючи навали агресора. Наші бійці завдають чималих втрат ворогу як у живій силі, так і у військовій техніці.

Так, у зоні ООС сьогодні відбили 7 атак росіян. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Операція об'єднаних сил.

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У зоні ООС відбили 7 атак росіян

Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об'єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 7 атак ворога,

– йдеться у повідомленні.

Українські захисники знищили:

3 танки

2 БТР

2 одиниці автомобільної техніки

2 артилерійські системи противника

Також підрозділи протиповітряної оборони на Донбасі збили один безпілотний літальний апарат ворога типу "Орлан-10".



Знищені ворожі танки / Фото з фейсбуку ООС



Знищена артилерія ворога / Фото з фейсбуку ООС

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