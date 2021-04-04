В зоні ООС відбулося навчання українських танкістів резерву: потужні фото, відео

На Луганщині в районі проведення Операції Об'єднаних сил відбулися навчання танкових резервів. У них взяли участь танкісти механізованої бригади імені князя Романа Великого.

Як пояснили у штабі ООС, танкові підрозділи відповідно до мінських домовленостей відведені від лінії зіткнення та участі в бойових діях не беруть вже тривалий час.

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Як відбувалися навчання

Цього разу танкісти вдосконалювали майстерність у контрнаступі. За легендою навчань, ворог прорвав оборону, а піхотинці змушені були відступати.

Дії українських танкістів

Танкісти по тривозі, отримали наказ здійснити марш в район очікування з подальшим виходом на вогневі рубежі. Під час розвідки боєм, панцирники визначили головні сили противника та змусили його виявити себе. Коли противник викрив себе, в бій вступили основні сили танкового резерву. Умовний ворог не здавався й здійснював ураження артилерією. Танкісти, отримуючи нові команди про зміну обстановки, в умовах бою реагували блискавично. Для безпечного відходу танкісти застосували димову завісу, щоб ввести в оману противника, замаскували свої дії. Як результат, танковий підрозділ, здійснивши перегрупування, контратакував ворога з іншого флангу, де наступ був найменш очікуваний. Поки тривав бій, від удару з неба танкістів прикривали зенітники, адже загрози слід очікувати не тільки з землі, а й з повітря.

Ми постійно підтримуємо бойову готовність нашого підрозділу, тренуємо особовий склад діяти в реальній бойовій обстановці й практикуємо проведення занять на незнайомій місцевості,

– зазначив керівник занять, командир підрозділу.

В зоні ООС відбулося навчання українських танкістів резерву / Фото ООС

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Танкісти механізованої бригади імені князя Романа Великого тричі ставали кращим танковим підрозділом України й двічі захищали честь України на міжнародних танкових змаганнях.