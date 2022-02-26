В зоні ООС збили російський літак під Маріуполем, – Арестович про стан справ на Донбасі
26 лютого 2022 , 21:02Читать новость на русском
Українські військові збили російський літак під Маріуполем. Як повідомив Олексій Арестович, ворожа група висувається з-під Мелітополя.
Про це повідомив радник голови Офісу Президента Олексій Арестович, інформує 24 канал. Він наголосив, що ЗСУ тримають позиції.
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Російський літак намагався атакувати наші позиції
Під Маріуполем сьогодні збили російський літак, який намагався атакувати наші позиції,
– зазначив Арестович.
Також Маріуполя загрожує ворожа тактична група, яка висувається з-під Мелітополя. Проте, запевнив Арестович, противника там зустрічають.