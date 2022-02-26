В зоні ООС збили російський літак під Маріуполем, – Арестович про стан справ на Донбасі

Українські військові збили російський літак під Маріуполем. Як повідомив Олексій Арестович, ворожа група висувається з-під Мелітополя.

Про це повідомив радник голови Офісу Президента Олексій Арестович, інформує 24 канал. Він наголосив, що ЗСУ тримають позиції.

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Російський літак намагався атакувати наші позиції

Під Маріуполем сьогодні збили російський літак, який намагався атакувати наші позиції,

– зазначив Арестович.

Також Маріуполя загрожує ворожа тактична група, яка висувається з-під Мелітополя. Проте, запевнив Арестович, противника там зустрічають.

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