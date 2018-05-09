Зоозахисники стурбовані виходом нового серіалу каналу HBO

Представники організації із захисту тварин PETA звернулися із відкритим листом до телеканалу HBO, який займається виробництвом серіалу "Світ Дикого Заходу", з проханням не знімати у стрічці справжніх слонів.

На думку зоозахисників, слонів цілком можна замінити комп'ютерною графікою, тому використання диких тварин в зйомках вони вважають недоречним. Зокрема, захисники також стверджують, що колишні власники слона на ім'я Тай, якого можна було побачити в другій серії нового сезону "Світ Дикого Заходу", жорстоко били тварину під час дресирувань.

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На сьогоднішній день існує реалістична і безпечна технологія CGI, тому всіх диких тварин в серіалах HBO слід зображати за допомогою комп'ютерної графіки,

– йдеться в листі активістів PETA.



Кадр із серіалу "Світ Дикого Заходу"

В HBO вже прокоментували цю ситуацію та зазначили, що під час виробництва серіалу "Світ Дикого Заходу" жоден слон не постраждав.

"Ми піклуємося про здоров'я та безпеку всіх тварин, які знімаються в наших проектах. Під час зйомок сцен за участю тварин на майданчику завжди знаходяться кваліфіковані представники організації American Humane, які стежать за тим, щоб з тваринами добре поводилися", – зауважив представник каналу.

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Варто знати, що американський канал HBO у серіалі "Світ Дикого Заходу" розповідає про біороботів з жорстокого парку розваг, які починають усвідомлювати себе людьми. Другий сезон серіалу "Світ Дикого Заходу" вийшов на каналі НВО 22 квітня 2018 року.