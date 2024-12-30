У Хорватії відбулися вибори президента: лідирує нинішній проросійський лідер Міланович

На виборах президента у Хорватії лідирують проросійські сили. Перше місце посів нинішній очільник країни Зоран Міланович.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на izbory.hr.

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Що відомо про результати першого туру у Хорватії

Так, після підрахунку 100% голосів чинний президент Зоран Міланович набрав 49,09% голосів. Його головний конкурент від правлячої партії "Хорватський демократичний союз" колишній міністр науки Драган Пріморац здобув 19,35%.

Тобто Мілановичу не вдалося здобути абсолютну більшість голосів виборців. У країні вже запланували другий тур виборів – його проведуть 12 січня.

Інші кандидати у президенти, такі як Марія Селак Распудіч та Іванна Кекін, набрали менше 10%.

Явка виборців на першому турі виборів президента склала трохи більше як 46%.

Зауважимо, під час виборів 2019 року Зоран Міланович набрав у першому турі 29,55% голосів. Його супротивниця – тодішня президентка Колинда Грабар-Китарович, – набрала 26,65%.