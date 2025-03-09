Є 3 ключові вектори: як Україні далі вибудовувати зовнішню політику

На тлі напруження відносин зі США лунають побоювання, що далі робити Україні. Є щонайменше 3 напрямки, над якими наша держава зараз має працювати у зовнішній політиці.

Про це 24 Каналу розповів викладач Києво-Могилянської бізнес-школи академії Валерій Пекар. За його словами, варто пам'ятати, що інтереси України нікого не цікавлять, окрім самої України. А далі потрібно працювати з союзниками та шукати нові партнерства.

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Які 3 напрямки є важливими для України

Як наголосив Пекар, основний фокус Україна зараз має робити на Європу. Дії Сполучених Штатів підштовхують європейців самостійно відповідати за свій захист. Відповідно там вже лунають важливі заяви про Європейський оборонний союз та загалом про посилення оборони.

Звісно, слова – це одне, а дії – це інше. Але Європа рухається у правильному напрямку. Україні ж потрібно підтримувати тут відносини як з найближчими союзниками, так і з тими, хто трошки "далі".

Перші наші зусилля мають бути спрямовані на Європу, щоб підтримувати "коаліцію рішучих". Це – ті, хто завжди підтримують Україну. Це – скандинавські та балтійські країни. Велика Британія, Польща, Чехія, Нідерланди. Також є великі країни Європи, які мають трохи складнішу політику. Але вони важливі. Це – Німеччина, Франція, Італія,

– зазначив Пекар.

Другий напрямок – американський. Потрібно і надалі працювати з українськими "друзями" у Сполучених Штатах. Це не лише демократи. Сюди належать як консервативні республіканці, так і представники MAGA, які адекватно ставляться до нашої держави.

Не варто забувати про співпрацю з непартійними фахівцями та загалом з різними верствами населення. Університети – з університетами; релігійні організації – з релігійними організаціями, бізнес – з бізнесом і так далі. Це допоможе збалансувати американську політику.

Третій напрямок – пошук союзників в інших місцях. До прикладу, та ж Туреччина могла стати непоганим ситуативним союзником.

Попри це, потрібно вирішувати й власні проблеми. Основа стійкості – саме всередині України.

Маємо звернути увагу на велику кількість управлінських проблем, які роками не вирішувалися. Ми не зробили багато домашньої роботи щодо підвищення якості управління в ЗСУ, ВПК, в економіці, держслужбі, у сфері верховенства права тощо. Це те, що маємо зробити зараз. Також варто прибрати невдалі економічні та політичні рішення, які зменшують згуртованість та стійкість,

– підкреслив Пекар.

Нагадаємо, 11 березня у Саудівській Аравії мають відбутися переговори України та США. Вже є деталі, що саме будуть обговорювати на цій зустрічі.