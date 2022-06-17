Зовсім не "паляться": Росія загарбує Україну під офіційним прапором імперії

Російські окупанти в Україні вже навіть не намагають приховувати чи маскувати свої хижі плани.

Оптична ілюзія

П'ять разів переглянуло це відео. Свіже, прислали з окупованого півдня України.

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Перші дві машини йдуть з російськими триколорами, а остання, – здалося, – синій верх, жовтий низ, посередині – тризуб.

Не повірив очам, думав, може, якась провокація. І тільки під час розкадрування з'ясувалося, що третя машина йде з прапором: чорний верх, жовтий центр, білий низ. І двоголова курка-мутант посередині.

Виявляється, в сучасній Російській Федерації офіційно, на військових машинах (!) становлять прапори – увага – Російської імперії! Держави, якої вже сто з лишком років не існує, але якою марить російське керівництво і рашистська воєнщина!

Маски скинуто

Ще раз – Росія окупує Україну під офіційним прапором Російської імперії! І це чітка вказівка ​​не лише на геополітичні цілі цієї війни, а й сигнал усім державам, які колись мали нещастя бути частиною цієї "в'язниці народів".

І привіт гостям з Берліна та Парижа, які все ще ніяк не можуть зрозуміти, що розмовляючи з Путіним, вони не ведуть діалог з "народом Росії", як висловився у Києві президент Макрон, а підвищують хвору зарозумілість "імператора" неіснуючої держави, яка заради своїх патологічні фантазії готові знищувати цілі народи.

Скільки і якої зброї треба для перемоги України – дивіться відео: