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      Політтехнолог, співавтор книги "Виграти вибори: покрокова інструкція".

      "Зрада" у мовчанні Зеленського

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      Володимир Зеленський діє правильно / Сайт президента

      Заява президента Зеленського точно приведе до кризи у стосунках з рядом проросійських країн.

      Ми бачимо зараз великий тиск на Володимир Зеленський. Фактично, його заганяють за червоні прапорці. Мовчить, мовляв, значить "зрада". Якби швидко відреагував – порівняли би з оперативністю в розминці КВН. Ті самі люди порівнювали б.

      Важливо! Версія про влучання ракети в літак МАУ поки не підтверджена, – Зеленський

      Скажу кілька думок на тему:

      1. Секретар Рада національної безпеки і оборони України Данілов ще раніше дав інформацію по тому, що версія з ракетою розглядається.

      2. США та Канада по лінії НАТО швидше обмінюються оперативними даними. Не факт, що Україна вже отримала дані, які дають усі підстави робити заяву.

      3. Ще один нюанс – у США та Канади немає такого широкого кордону з Росією, яка є втягнутою у процес і реагуватиме. Позаяк Україна не є членом НАТО, у можливій кризі у західних партнерів просто немає обов'язків нам допомагати більше, ніж вони захочуть. Прикладом може служити Будапештський меморандум. Хто трішки більше цікавиться історією, може згадати історію про Бушерську АЕС у Ірані. Харківський Турбоатом міг заробити 260 мільйонів доларів на виконанні робіт для неї. Тоді Україна зробила жест широкої волі та відмовилася від контракту. Мадлен Олбрайт похвалила Київ. Проте далі почався "касетний скандал" і все забулося.

      Що робити?

      На мою думку, Україна має чітко артикулювати роль Ірану та Росії. Однак перед тим потрібно заручитися готовністю західних партнерів допомогти Україні. Формати допомоги можуть бути різні. Наприклад:

      1. Залучення українського контингенту для моніторингу ситуації навколо Іраку та Ірану. Це дасть нам козирі по розгляді заявки про вступ у НАТО.

      2. Будівництво на території України об'єктів оборонної промисловості за стандартами НАТО. Якраз відповідатиме духу доби.

      3. Будівництво заводу для виробництва палива для АЕС, який замінить російські твели (які купують у Росії і європейські країни).

      Заява президента точно приведе до кризи у стосунках з рядом проросійських країн. Цікавою буде реакція Німеччини та Франції. Їх інтереси часто відрізняються від інтересів Вашингтона.

      За трагедію заплачено життями наших людей. І робити непродумані заяви з далекими політичними наслідками не можна.

      Зверніть увагу! Український літак МАУ біля Тегерану збила іранська ракета, – Трюдо

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      Автор: Петро Охотін
      Теги: Новини України Авіакатастрофа МАУ в Ірані Новини політики Публікації Володимир Зеленський
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