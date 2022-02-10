"Зради" не буде: чому Україні не варто боятися підкилимних ігор Макрона і Путіна

Головна тема останніх днів – підсумки візитів президента Франції Еммануеля Макрона до Москви та Києва й очікування від переговорів у Берліні політичних радників лідерів країн "нормандського формату". Далі читайте російською.

План Макрона или ультиматумы Путина

Чаще всего задается вопрос: что привез Макрон в Киев? Есть ли какие-то конкретные компромиссные предложения от президента Франции?

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Информированные источники говорят о том, что никакого "мирного плана Макрона" нет, есть скорее пожелания продвинуться вперед в согласовании практических вопросов реализации Минских договоренностей. А это необходимо прежде всего для того, чтобы избежать военной эскалации российской агрессии против Украины.

Может быть, Макрон привез какие-то конкретные предложения от Путина? Здесь ответить проще всего. Путин компромиссов не предлагает, он выдвигает ультиматумы, и не только нам, но и американцам, и НАТО. Правда, и ответ получает соответствующий – категорический отказ. Если речь и идет о гарантиях безопасности, то для всех сторон, и на паритетной основе.

Нормандские разногласия

Но очевидно, что есть общая заинтересованность в реальном продвижении переговоров в "нормандском формате". Правда, интересы участников переговоров разные.

Российские "хотелки" нам известны – прямые переговоры Киева с террористами из Донецка и Луганска, выполнение Минских договоренностей на российских условиях.

Германия и Франция (а также США, которые тоже участвуют в переговорах по "Минску", хотя и непрямо) заинтересованы через прогресс в этих переговорах добиться деэскалации рисков военной угрозы России против Украины.

В этом, естественно, заинтересована и Украина. Но для нас принципиально важна и другая цель – полное и всеобъемлющее прекращение военных действий на Донбассе, а также возобновление обмена пленными и задержанными лицами. При этом мы не можем согласиться на российские требования о прямых переговорах с террористами.

Поэтому возникает закономерный вопрос: а возможен ли вообще компромисс вокруг "Минска"? Как могут развиваться переговоры в Берлине? А именно они будут касаться всех проблемных вопросов Минских договоренностей, поэтому от их исхода зависят перспективы дальнейшего переговорного процесса в "нормандском формате".



Каждая из сторон "нормандского формата" будет настаивать на своих требованиях из Минских соглашений / Фото "Голос Украины"

Тактика хитрости

Еще на предыдущих переговорах в Париже российский представитель Дмитрий Козак заявил о необходимости преодоления противоположных трактовок отдельных пунктов Минских договоренностей.

Как это ни парадоксально, но это дает шанс украинским переговорщикам решить сложнейшую двуединую задачу – как продемонстрировать конструктивность и практический прогресс в переговорной повестке и при этом не идти на принципиальные уступки россиянам. Возможно ли это вообще?

Смоделируем обсуждение одной из главных переговорных проблем – требование России о прямых переговорах Киева с террористами. Мы не можем согласиться на такие переговоры, поскольку это будет означать признание террористов как самостоятельного субъекта, равного Украине.

Террористы таковыми субъектами не являются (они не более, чем марионетки Москвы с российскими паспортами), и, естественно, мы не можем их признавать в угоду Кремлю, который хочет трансформировать Украину в конфедерацию, зависимую от России.

И какой тогда может быть конструктивная переговорная позиция Украины? А не надо ничего придумывать. Велосипед уже изобрели в 2014 – 2015 годах, когда были подписаны Минские договоренности и была создана Трехсторонняя контактная группа.

В переговорах в ее составе присутствуют (с совещательным голосом) и представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей, на что согласился тогдашний Президент Украины Петр Порошенко. Это я специально напоминаю, на всякий случай.

Именно в Трехсторонней контактной группе и можно проводить консультации и согласования, о которых говорится в "Комплексе мер…", документе, одобренном в Минске в феврале 2015 года. Следовательно, надо возобновить нормальную, полноценную и содержательную работу Трехсторонней контактной группы.

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Загвоздка "особого статуса"

Еще один проблемный пункт – закрепление в Конституции Украины "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей". Если трактовать это положение буквально, то двух третей голосов украинских парламентариев за такую конституционную норму не было, нет и не будет в обозримой перспективе.

Однако если мы внимательно прочитаем пункт 11 "Комплекса мер…", то там речь идет о конституционной реформе, "предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию". Соответствующий законопроект уже находится в Верховной Раде. Его можно рассмотреть и в Трехсторонней контактной группе, точно также, как и ряд других законопроектов, которые упоминаются в Минских договоренностях.

Иначе говоря, речь идет о конкретных компромиссных предложениях, если не по каждому, то по большинству пунктов "Комплекса мер…".

Мне могут возразить, что россияне, вероятнее всего, не согласятся на такие компромиссы, а будут настаивать на своих требованиях. Ну так тогда будет очевидно, кто хочет прогресса в переговорах, а кто – нет. На то они и переговоры, что каждая сторона заявляет свои позиции, а дальше надо искать взаимоприемлемые компромиссы. Увы, это не всегда удается.

Подведем итоги. Не надо бояться предстоящих переговоров, заранее рисовать апокалиптические картины, ожидать "зрады". Вопрос – в правильной тактике и ее последовательном воплощении в ходе переговоров.

Я не ожидаю никаких сенсаций и прорывов от предстоящих переговоров. Но есть, хотя и небольшие, шансы на определенный прогресс в обсуждении переговорной повестки.

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