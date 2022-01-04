Зрадила присягу та приєдналася до окупантів: у Чернівцях на 12 років засудили експрацівницю МВС

Шевченківський районний суд Чернівців заочно засудив до 12 років позбавлення волі колишню співробітницю МВС України. У 2014 році вона зрадила присягу та приєдналася російських окупантів.

За даними слідства, уродженка Донецька з позивним "Корса" з того часу бере активну участь в терористичній діяльності. Спеціальне навчання військовій справі жінка проходила у Росії.

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Злочинна діяльність зрадниці

Зрадниця на посаді командира артилерійського дивізіону безпосередньо керувала обстрілами позицій військовослужбовців ЗСУ та добровольчих батальйонів реактивними системами залпового вогню "Град", що призвело до масової загибелі людей.

Шевченківський районний суд міста Чернівці визнав колишню співробітницю МВС України винною у вчиненні злочинів за статтею про участь у терористичній групі чи терористичній організації та призначив покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

Наразі засуджена переховується від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донецької області, її оголошено в розшук,

– додали в СБУ.

Суд відправив за ґрати пособницю бойовиків

В російських засобах масової інформації є велика кількість інтерв'ю терористки, яка відома за позивним "Корса", – її справжнє ім'я Ольга Качура.

У жовтні 2021 року жінка, яка проживала у Донецьку, на завдання окупантів перемістила раніше облаштований на підконтрольній українській владі території Донецької області схрон з бойовими припасами та вибуховими пристроями та речовинами.

Фігурантці висунули звинувачення за статтями про:

створення терористичної групи чи терористичної організації;

незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Тепер вона проведе за ґратами наступні вісім років.

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