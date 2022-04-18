Зрадив Україну у 2014 році: у лікарні помер капітан російського корабля "Саратов"
18 квітня 2022 , 19:17Читать новость на русском
Джерело:твітер Анатолія Штефана
У шпиталі від важких поранень помер Володимир Хромченков. Він був командиром російського бойового десантного корабля "Саратов".
Колишній український військовий загинув у війні проти власного народу. Адже у 2014 році Хромченков зрадив свою Батьківщину та перейшов на сторону держави-агресорки.
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У шпиталі від отриманих поранень наздогнала карма. Смерть ворогам,
– наголосив Анатолій Штефан.
У 2014 році капітан 2 рангу командував українським кораблем "Кіровоград" під час блокади українського флоту на Донузлаві. Він не виконав наказ та не прийшов до зазначеного пункту збору. З того часу зрадник був російським військовим.
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