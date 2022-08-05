СБУ затримала зрадників, які мали корегувати ракетний удар по пам'ятнику Бандері у Львові

На Львівщині двоє чоловіків публічно закликали росію до агресивної війни. Крім цього, агітували людей підтримувати окупантів.

Про це повідомили в управлінні Служби безпеки у Львівській області. Двом прихильникам путінізму вже оголосили про підозру.

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"У соцмережах вони активно підтримували агресію проти нашої держави та заклики українців приєднуватись до окупаційної влади країни-агресорки", – зазначили у СБУ.

Передавав координати

Зрадників затримали. Коли ж оперативники зібрали доказову базу, то встановили, що крім поширення ворожої пропаганди один зі зловмисників листувався з бойовиком псевдореспубліки.

А саме, надав координати, а згодом й мав корегувати здійснення ракетного обстрілу по пам'ятнику Степану Бандері у Львові,

– зазначили у відомстві.

Слідчі оголосили зрадникам підозру за статтею пропаганда війни. Наразі триває досудове розслідування.

Зрадник закликав обстріляти пам'ятник Бандері / Скриншот СБУ



Зловмисників вже затримали / Скриншот СБУ

Ворожий агент в Івано-Франківській області

СБУ викрила агентурну мережу зрадників. Організував все уродженець Одеси. Один зі зловмисників мешкав на Івано-Франківщині та збирав інформацію для окупантів про військові об'єкти, переміщення ЗСУ, блокпости та ОВА, СБУ та інші державні органи.

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Зрадників затримали й на Дніпропетровщині

СБУ викрили зрадника, що збирав інформацію для корегування ракетних ударів по летовищах Дніпропетровщини. Чоловік входив до федеральної служби росії. Крім цього, він збирав розвіддані про Придніпровську залізницю, місця дислокації та пересування підрозділів Збройних Сил України та тероборони.

Зловмисник створював доповіді з детальними описами кожного об'єкта та територію навколо. За інформацією слідства, зрадником є працівник однієї з приватних охоронних компаній Дніпра, якого завербував кадровий працівник фсб через месенджер.

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