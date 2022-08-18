Зранку росіяни влучили у гуртожиток в Слобідському районі Харкова: є 2 жертви та 18 поранених

Окупанти обстріляли гуртожиток у Слобідському районі Харкова. Відомо про двох жертв та 18 поранених.

Серед постраждалих є двоє дітей. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 18 серпня.

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росіяни атакували гуртожиток у Слобідському районі

Російські окупанти зранку влучили у приміщення гуртожитку, що в Слобідському районі Харкова. Станом на зараз 18 поранених, 2 з них – дитини. 1 людина загинула,

– написав Олег Синєгубов.

Станом на 07:40 кількість загиблих зросла до двох осіб. Про це повідомили в пресслужбі ХОВА.

За даними ДСНС, у Слобідському районі сталося часткове руйнування 4-поверхової будівлі гуртожитку та будівлі трамвайного депо.

Рятувальники назвали інші дані що втрат. За їхньою інформацією, жертвою обстрілу стала одна людина. Про постраждалих не повідомляють. 8 людей, серед яких було 2 дітей, вдалось врятувати.

Остаточну цифру жертв та потерпілих озвучать екстрені служби після завершення рятувальної операції.

Окупанти вдосвіта обстріляли Харків

18 серпня рано-вранці російські загарбники обстріляли Харків. Під прицілом були два райони Харкова – Слобідський та Холодногірський. Вибухів було не менше п'яти, тож географія влучень може розширитися.

У Холодногірському районі внаслідок атаки спалахнула адмінбудівля. За даними ДСНС, будинок вже почав обвалюватися. А біля нього палає Біля нього горить приблизно 1,5 десятка машин.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок ворожого удару виникла не одна, а декілька пожеж. Відомо, що є поранені люди. Зокрема, в Слобідському районі постраждали діти.