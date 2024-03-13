Зразу кілька безпілотників атакували нафтозавод у Рязанській області

Ніч проти 13 березня виявилася вкрай неспокійною для російських загарбників. Відомо, що нафтозавод у Рязанській області потрапив під атаку відразу кількох безпілотників.

Детальніше про ситуацію у Рязанській області розповідають місцеві телеграм-канали. Вони посилаються на слова очевидців того, що сталося в області.

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Нафтозавод потрапив під атаку дронів

Як кажуть очевидці, у Рязані нафтозавод потрапив під атаку дронами. Внаслідок цього спалахнула пожежа. У небо здіймається густий дим.

Місцеві мешканці зняли пожежу на нафтозаводі у Рязані: дивіться відео

Місцеві мешканці кажуть, що по цьому заводу вдарили трьома безпілотниками. Правда, станом на 06:20 за Києвом офіційної інформації не надходило.

У Рязані спалахнула пожежа на нафтозаводі: дивіться відео

З повідомлень у місцевих телеграм-каналах можна зрозуміти, що вибухи у Рязані пролунали зранку. Що їх місцеві мешканці чули зранку та почали активно викладати відео на яких видно, що спалахнула пожежа. Мешканці регіону заявляли, що бачили безпілотники як над містом, так і над областю.

Пожежа на нафтозаводі у Рязані / Фото з росЗМІ та місцевих каналів

Очевидці фільмують пожежу у Рязані: дивіться відео

Кажуть, на відео можна побачити предмет, який нагадує дрон. Утім, досі інформації від місцевої влади не надходило.

У небо здіймається густий дім після атаки по нафтозаводі: дивіться відео

Як кажуть росЗМІ, під атаку безпілотника потрапило АТ "Рязаньнафтопродукт". Дрон влучив в установку з первинної переробки нафтопродуктів. Кажуть, що постраждали двоє людей.

Згодом надійшла інформація, що спалахнула пожежа на площі 200 квадратних метрів. Медичну допомогу надавали постраждалим людям.

Станом на 06:40 пишуть, що дрони продовжують летіти на нафтобазу. На відео, яке виклали у мережу, можна побачити сам безпілотник. Видно, як він упевнено летить до епіцентру пожежі.

Дрон летить на нафтозавод у Рязані: дивіться відео

Станом на 06:45 за Києвом місцева влада Рязані вирішила замовчувати атаку дронами по нафтозаводі. Тим часом російські ЗМІ почали масово носити одну з останніх заяв Путіна. У ній диктатор з Кремля запевняє, що атаки дронами мають на меті якщо не зірвати так звані "вибори" у Росії, то помішати їм. Насправді всіх цих дронів може не бути, коли він виведе всі свої війська з території України. Як то кажуть, думайте.