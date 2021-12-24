Зрештою, це вчення Ісуса Христа, – так Борис Джонсон закликав британців вакцинуватись
Джерело:The Guardian
Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон у різдвяному зверненні закликав британців вакцинуватися проти коронавірусу бустерним щепленням. При цьому, він послався на вчення Ісуса Христа.
Він опублікував відео, присвячене Різдву. У ньому британський прем'єр зазначив, що вакцинація – це те, "як ми любимо свого ближнього".
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Він також хвалив представників громадськості за те, що вони "отримали щеплення не лише для себе, для нас, а й для друзів, сім'ї та всіх, кого ми зустрічаємо…".
Це, зрештою, вчення Ісуса Христа, чиє народження перебуває у суті цього грандіозного свята – ми маємо любити своїх ближніх, як самих себе,
– сказав Джонсон.
Пандемія ще не закінчилась
Також прем'єр-міністр зазначив, що поки не може повідомити, що пандемія закінчилася. Однак, за його словами, цьогоріч набагато більше людей зможуть відсвяткувати новорічні та різдвяні свята у ширшому колі членів сім'ї, ніж це було торік.
Річ у тім, британці побоювались, що уряд може накласти обмеження на контакти під час святкового періоду. Все це на тлі поширення варіанту Омікрон. Утім міністри вирішили почекати та ще відстежити дані.
Коронавірус у Великій Британії
- 23 грудня у Британії повідомили про майже 120 тисяч нових добових випадків COVID-19. Це найвищий щоденний показник з початку пандемії.
- До цього, найбільший добовий приріст реєстрували 17 грудня – тоді захворіли 93 045 людей.
- Британські аналітики вважають, що у разі відсутності жорсткіших обмежень для протидії поширенню Омікрону, країну чекає сплеск захворюваності небачених масштабів.
- До слова, саме у Великій Британії заявили про першу смерть від нового штаму Омікрон.