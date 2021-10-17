Зрив конкурсу з обрання керівника САП загрожує початком серйозної кризи між Україною та США

Спеціалізована антикорупційна прокуратура вже понад рік існує без повноцінного керівника. Упродовж кількох місяців конкурсна комісія вже обирає керівництво органу, однак з літа 2021 року засідання блокують.

Президент України Володимир Зеленський разом із лідером США Джо Байденом виголосив заяву про необхідність негайно завершити процедуру. Втім через блокування засідань, із кандидатом досі не визначилися.

До теми Бажання безкарно красти: конкурс на керівника САП знову зірвали

Двоє фіналістів дісталися до фінішної прямої, але шансу так і не отримали, оскільки не було кворуму. На засідання не прийшли 3 членів комісії, яких обрали за квотою президентської фракції "Слуга народу".

Дата засідання, де мав проходити фінальний етап конкурсу, заздалегідь з усіма узгоджена й давно відома. До них навіть не могли додзвонитися. Це такий банальний саботаж. Олена Щербан Юристка Центру протидії корупції

Міжнародна спільнота обурена

Унаслідок саботажу конкурсу обурені заяви оприлюднили і в посольстві США, і в антикорупційних громадських радах, і в Офісі Президента.

Не почув адекватних пояснень щодо затримки конкурсу для обрання нового керівника САП. Члени конкурсної комісії мають виконати свій обов'язок, як належить. Для України ефективність роботи антикорупційних інституцій є пріоритетом. Володимир Зеленський Президент України

Навіть попри таку заяву з Банкової, комісія продовжила саботувати роботу. Експертне середовище, яке стежить за конкурсом, давно констатувало, що владі просто не догодили кандидати-переможці.

У рейтингу лідирує кандидат Олександр Клименко, детектив НАБУ, який керував слідством щодо Олега Татарова, заступника керівника ОП, незалежна особа. Олена Щербан Юристка Центру протидії корупції

Саботаж приписують Татарову

Експерти переконані, що саботажниками в комісії керує саме Татаров – негласний куратор правоохоронних органів на Банковій. І, мовляв, конкурс на нове керівництво САП саботують з політичних причин.

Поки немає керівника САП, його функції виконує генпрокурорка, яка Татарова відмазувала, зараз – Ахметова з "Роттердам+". Дуже вигідно не мати керівника САП, якщо у цей час ним керує твоя політична ставлениця. Віталій Шабунін Голова Центру протидії корупції

За словами виконавчого директора ГО "Transparency International Ukraine" Андрія Боровика, заява Банкової дуже красива, мовляв, кандидата хочуть якнайшвидше обрати. Однак не варто чекати, що конкурс завершиться сам, без обрання фінальних кандидатів.

Цікаво Банковій такий кандидат не підходить, – у Центрі протидії корупції розповіли про саботаж у САП

Підрив довіри міжнародних партнерів

Така ситуація довкола конкурсу на одну з найважливіших для України антикорупційних інституцій уже викликає подив і запитання з боку міжнародних партнерів. Адже заяву задокументували на найвищому – президентському рівні.

На місці цих партнерів я би зробив висновок, що стороні, з якою вони домовляються про щось, довіряти не можна. На жаль, це ми – держава Україна. Андрій Боровик Директора ГО "Transparency International Ukraine"

За словами Віталія Шабуніна, ситуація загрожує початком серйозної кризи у відносинах України та США. Про неспроможність Зеленського виконати власне зобов'язання обов'язково згадають, коли дійде до їхньої частини зобов'язань. Мовиться насамперед про політичну, фінансову та військову підтримку України.