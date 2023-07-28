Африканські лідери не приїхали у Росію через зрив зернової угоди, — британська розвідка

27 липня Путін провів економічний саміт Росія — Африка, на якому планував посилити свій вплив на континент. Проте на конференцію прибули всього 17 лідерів африканських держав.

На відсутність президентів на саміті могла вплинути блокада постачання українського зерна Росією.

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Вплив блокування зернової угоди

Саміт Росія – Африка відбувся 27 липня в Санкт-Петербурзі. На нього прибули менше половини запрошених президентів африканських держав – всього 17 з 54. На минулу конференцію у 2019 році приїхали 43 лідери держав та урядів.

Як пише Міноборони Британії, саміт Росія – Африка проходить через десять днів після того, як країна-терористка вийшла з угоди по експорту зерна через Чорне море. Це безумовно могло вплинути на рішення африканських лідерів відвідати Росію. Зерновий коридор дозволяв Україні експортувати 30 мільйонів тонн зерна до країн Африки, як Ефіопія, Кенія, Сомалі та Судан. Україна була головним постачальником продуктів для цих країн.

Окрім прямого порушення постачання зерна до Африки, російська блокада також призводить до зростання цін. Також блокада посилить дефіцит продовольства на континенті принаймні на наступні два роки.

Деталі економічного саміту Росія – Африка