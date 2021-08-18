Зривав дахи й перевертав автівки: Німеччиною пронісся потужний торнадо – відео негоди

Німеччину знову накрили проливні дощі, що призвело до повеней та зсувів. Крім того, у країні зафіксували щонайменше 1 руйнівний торнадо. Погіршилася погода й у сусідній Австрії.

На територію Німеччини 16 – 17 серпня знову прийшла негода. Повінь та торнадо завдали чимало лиха місцевим жителям та навіть призвели до смерті людини.

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Негода знову накрила Німеччину

На півночі Німеччини торнадо пошкодив понад 50 будинків у селі Гроссхайде, що в Нижній Саксонії. Вітер був настільки потужним, що зривав дахи з будинків, перевертав автівки та валив дерева. Через це там ввели надзвичайний стан.

Є жертва стихії

Одна людина загинула, ще одна зникла безвісти в Німеччині у результаті того, що раптова повінь змила їх з моста в популярному туристичному місті, відомому як Пекельна Долина в Баварії.

Ситуація в Австрії

Крім того, від дощів потерпає й Австрія. Протягом 17 серпня через негоду там постраждали 4 людини, ще приблизно 100 осіб врятували з автомобілів, які опинилися у пастках.

Зливи затопили дороги, підвали та залізничні колії, стихія позривала кришки люків.

Потужні повені в Німеччині: що відомо

Ще у липні на Німеччину налетів циклон Бернд, який приніс зі собою потужні дощі. Рівень води на дорогах досягав 12 метрів.

Стихія призвела до масштабних руйнувань. Збитки тільки транспортній інфраструктурі оцінили щонайменше у 2 мільярди євро.

Та найгірше – загинули 188 людей. Крім того, станом на 18 серпня безвісти зниклими вважають ще 16 осіб.

Торнадо повалив будинки, поперевертав авто: Фото з твітерів Terra A Deriva, NeronR6

Повені та торнадо в Німеччині: дивіться відео