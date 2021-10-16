Через затоплення 5-поверхівка залишилась і без опалення. Із сусідом мешканці зв'язатися не можуть.
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"Він (сусід – 24 канал) пиячить. Перед травневими святами бачили, як він виносив і зрізав ванну. Ми самі нічого не знали. Ніхто ж до нього туди не підіймався", – зазначила мешканка Тетяна Новікова.
Вода у стелі дитячої кімнати
Пенсіонерка Тетяна Бондарєва, яка живе поверхом нижче від сусіда, розповіла, що вода текла з люстри. Ба більше, вода лилася під тиском навіть із розетки.
Усе вимикали, щоб уникнути короткого замикання,
– пояснила мешканка.
У родині Ольги Шевченко вода у квартирі з верхніх поверхів накопичилася у нависній стелі дитячої кімнати. Самих дітей пара тимчасово відселила.
"Спочатку думали, що воно промокло тільки з краю, і ми частково знімемо. Коли стали знімати, то воно все вогке, крихке й довелось усе знімати", – наголосила Ольга Шевченко.
Затоплена стеля у багатоповерхівці / Фото "Суспільне Харків"
Понад 60 помешкань без опалення
За словами мешканців, будинок не просто затопило, а він ще й залишився без тепла. Тут уже мовиться не про 15, а понад 60 квартир. Відновлювати опалення почнуть від 18 жовтня 2021 року.
"Тільки триває запуск. Ще й прорив на трасі тепломережі. Тепломережам зараз не до цього. Відсікати його (власника квартири на 5 поверсі – 24 канал) будуть. Люди залишаться з опаленням", – сказала керівниця райділянки "Жилкомсервісу" підприємства Любов Степанова.
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Справа може дійти до суду
Відшкодовувати збитки через затоплення має одіозний власник квартири на 5 поверсі. Якщо він цього не зробить, то мешканці будинку можуть звернутися до суду з груповим позовом.
Якщо у людини немає грошей, до прикладу, ніде не працює, виконавець має право примусово продати квартиру. Таку людину виселяють. Оскільки квартиру можуть продати, то гроші сплатять тим людям, які постраждали. Різниця ж видадуть власнику цієї квартири.