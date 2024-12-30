Сили безпілотних систем знищили ворожий ЗРК "Бук" на Запорізькому напрямку: потужні кадри

Українські оператори дронів продовжують знищувати ППО ворога. Цього разу вдалося вразити російський зенітно-ракетний комплекс "Бук" на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Сил безпілотних систем ЗСУ. Захисники також опублікували кадри своєї роботи.

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Що відомо про знищення російського ЗРК "Бук"

За даними військових, самохідну вогневу установку 9А310М1-2 ЗРК "БУК-М1-2" на Запорізькому напрямку знищили оператори 412-го полку NEMESIS.

Ще один комплекс ППО противника перетворено на металобрухт. Ще одна "діра" в протиповітряній обороні росіян, що значно послаблює їхню здатність протистояти нашим ударам з повітря,

– зазначили у Силах безпілотних систем.

На кадрах, які опублікували СБС, можна побачити, як цей ворожий комплекс після влучного удару вибухає та перетворюється на згарище. Також після удару по ЗРК утворилася величезна хмара вогняного диму.

Знищення ворожого ЗРК "Бук" на Запорізькому напрямку / Відео 412-го полку NEMESIS

До слова, у Генштабі ЗСУ 30 грудня розповідали, що російські загарбники втратили на фронті ще 2 010 солдатів. Наші захисники також знищили ще 7 танків, 44 артилерійських систем, 22 бойові броньовані машини тощо.