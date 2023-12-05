Мисливці за ворожою авіацією та балістикою: як українські ЗРК "Корал" допоможуть ЗСУ на фронті

Вітчизняний ОПК завжди може здивувати. Не стане виключенням і 2024 рік – саме тоді заплановано фронтовий дебют новітньої української розробки – ЗРК “Корал”, що здатна не лише перехоплювати балістичні цілі ворога, але й може вирішити проблему російських КАБів.

Український ВПК завжди може здивувати. Не стане виключенням і 2024 рік – саме тоді заплановано фронтовий дебют новітньої української розробки – ЗРК "Корал", що здатна не лише перехоплювати балістичні цілі ворога, але й може розв'язати проблему російських КАБів.

Тривалий час про розробку під назвою ЗРК "Корал" говорили лише як про перспективний проєкт і більшість відомостей була лише на рівні чуток. 24 Канал традиційно розповідає, що це за зброя та як може допомогти Україні.

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У 2021 році були проведені перші випробування "Коралу" і ЗРК у вигляді макета "засвітили" на виставці "Зброя та Безпека-21", після чого проєкт зник з орбіти ЗМІ.



ЗРК "Корал" – загальний вигляд / Фото Defence Express

Завісу мовчання було привідкрито 1 грудня 2023 року, коли в ефірі національного телемарафону заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк повідомив про обсяги фінансування вітчизняного ракетобудування та натякнув, що мова може йти про ЗРК "Корал".

Вітчизняний аналог американських систем PATRIOT

ЗРК "Корал" – це універсальне рішення, що може застосовуватися зі сухопутної, морської та повітряної платформ (Су-27). Отже, це можуть бути ракети як класу, "поверхня-повітря", так і "повітря-повітря".

Тут мовиться про цілу лінію зенітних ракетних комплексів з дальністю дії в 10, 30 – 40 і 100 кілометрів. Вся ця "родина" має потенціал стати базовою уніфікованою ракетою модульної конструкції для корабельних і сухопутних ЗРК та Повітряних сил.

Суходільний "Корал" заявлено як "легкий" мобільний ЗРК малого та середнього радіуса дії. При цьому "Корал" здатний перехоплювати балістичні цілі. Радіус дії українського ЗРК – десятки кілометрів.

Зенітна ракета вертикального старту для ЗРК "Корал" здатна перехоплювати балістичні цілі на висоті 10 кілометрів / Фото Defence Express

Також "Корал" у версії ракети для Су-27 можна використовувати як мисливця за ворожою авіацією – гелікоптерами, літаками, а також БПЛА. Наведення ракет на ціль буде забезпечуватись активною головкою самонаведення та інерціальною системою.

Отож "Корал" може не лише прислужитися в захисті українських міст і об'єктів критичної інфраструктури, але й нарешті розв'язати проблему російських "розумних" бомб, що їх запускає ворог за лінією фронту поза зоною дії наявного ППО.



Достовірні відомості про ЗРК "Корал" / Фото Defence Express

"Корал" – це проєкт київського КБ “Луч” під орудою Олега Коростельова. Розробка почалася ще у 2016 році, а у 2021-му, як вже повідомлялося, відбулися перші випробування. Тоді ж конструктор констатував, що готовність проєкту перебуває десь на стадії 70%. Нині ж є підстави вважати, що вже є 100% і у 2024 "Корал" вже покаже себе в бою.

Особливістю "Корала" є те, що в ньому ми використовуємо вже відпрацьовані та вивірені компоненти. Йдеться про двигун, головку самонаведення, управління імпульсними двигунами корекції, інерційну систему, неконтактний радіо- або лазерний детонатор,

– повідомив Олег Коростельов в інтерв'ю Defence Express.

"Корал" може оснащуватись двома типами головок самонаведення – активною радіолокаційною та тепловою. Теплова дозволяє використовувати ЗРК "Корал" непомітно для противника, бо не дає ворожому літаку зафіксувати випромінювання, яке характерне для радіолокаційних ГСН, та прийняти контрзаходи.

Також доволі цікаве застосування "Коралу" як ракети "повітря-повітря". Це технічно можливо завдяки масі ракети лише у 300 кілограмів та довжині у 4,33 метра.



Р-27 / інфографіка Defence Express

"Стандартна" ж ракета для Су-27 – Р-27 має вагу від 253 до 350 кілограмів та довжину у 3,8 – 4,8 метра, в залежності від версії. При цьому заявлена дальність у понад 100 кілометрів для повітряного "Коралу" може виявитись навмисною скромністю, адже мовиться насправді про далекобійність у понад 150 кілометрів.

Конструкція ракети

Головка самонаведення ракети розміщена в передній частині. Вона може бути активною радіолокаційною або тепловою.



Модель ракети "Корал" / Фото Defence Express

Бойова осколково-фугасна частина завершується в районі "поясу" імпульсних двигунів. Вони необхідні для корекції польоту ракети на старті (вертикальний пуск).

Апаратний відсік з інерціальною, керуючою та іншими системами, як припускають автори Defence Express, розташований у 230-мм частині корпусу. Далі корпус розширюється до 260 міліметрів і більшу частину ракети займає твердопаливний двигун.

Аеродинамічна схема традиційна для сучасних зенітних ракет: Х-подібні аеродинамічні поверхні малого подовження та рульове оперення у хвості.

Український ЗРК з дальністю у 100 кілометрів від ДККБ "Луч": дивіться відео

ЗРК "Корал" – відомі характеристики

дальність польоту – 10, 30 – 40, 100 кілометрів (залежно від модифікації);

клас – "поверхня-повітря" і "повітря-повітря" (залежно від модифікації);

довжина – 4,33 метра;

швидкість – 1 000 метрів на секунду (3 600 кілометрів на годину);

максимальний діаметр – 260 міліметрів;

загальна вага – 300 кілограмів,

бойова частина – 25 кілограмів;

висота перехоплення цілей – 10 кілометрів.



Характеристики ЗРК "Корал" / Інфографіка Defence Express

У разі успішного дебюту ЗРК "Корал" головними завданнями стане масштабування та промислове виробництво комплексів і ракет. Вітчизняний аналог PATRIOT PAC-3+ може вирішити кількісні та якісні проблеми українських сил ППО/ПРО та зруйнувати агресивні плани росіян.