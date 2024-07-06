У комплекті з необхідними ракетами: Естонія передала Україні ЗРК Mistral

Естонія направила в Україну комплекси протиповітряної оборони малої дальності Mistral та відповідні ракети. Інформацію підтвердило Міністерство оборони країни.

Власне, 6 липня стало відомо, що Естонія передала Україні зенітно-ракетні комплекси Mistral разом із ракетами.

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Mistral від Естонії для України

Кількість переданих ЗРК та боєприпасів залишається невідомою. Деталі не розкривають через міркування безпеки. У червні, коли було анонсовано це постачання, також не йшлося про кількість установок.

Україні терміново потрібна протиповітряна оборона, щоб відбити атаки Росії, і в прямих інтересах безпеки Естонії також сприяти цьому разом зі своїми союзниками,

– говорив голова Міноборони Естонії Ханно Певкур.

Посадовець додавав, що Таллін укомплектував допомогу таким чином, аби Київ отримав від нього максимальну користь без шкоди для боєготовності Сил оборони країни.

у планах Естонії – якнайшвидше відновити необхідні потужності для захисту власних територій і повітряного простору.

Mistral – це переносний зенітно-ракетний комплекс:

призначений для знищення повітряних цілей на малих висотах, таких як гелікоптери та літаки;

широко експортується і використовується багатьма країнами світу;

розроблений у Франції, був прийнятий на озброєння у 1987 році.

У 2000 році з'явилася його модернізована версія Mistral 2, згодом – Mistral 3. Ракети для установки оснащені інфрачервоною головкою самонаведення, що дозволяє вражати цілі з тепловою сигнатурою.