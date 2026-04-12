У березні навколо резиденції Путіна на Валдаї збудували відразу 7 нових веж з "Панцирями", – ЗМІ

У березні 2026 року навколо резиденції Володимира Путіна на Валдаї збудували 7 нових веж із "Панцирями". Загальна кількість систем ППО навколо валдайської резиденції російського диктатора сягнула – 27.

Про це пише "Радіо Свобода".

Яка зараз ситуація з ППО навколо резиденції Путіна на Валдаї?

Як свідчать супутникові знімки Planet.com, будівництво одразу 7 нових веж для "Панцирів" почалося в один день – 17 березня. Деякі вже оснащені зенітно-ракетними комплексами.

Як і вежі з "Панцирями" навколо Москви, системи ППО на Валдаї розташовані навколо резиденції Путіна двома кільцями великого та малого діаметра. Інтерактивну карту, на якій ми вказали їх точне розташування та доклали супутникові знімки, можна переглянути за цим посиланням.

Вежі з "Панцирями" навколо резиденції Путіна у Валдаї / Фото "Радіо Свободи"

У резиденції на Валдаї, як раніше з'ясували журналісти розслідувального проєкту російської служби Радіо Свобода "Система", багато часу проводить Аліна Кабаєва із синами Путіна, а для самого російського президента там збудували одну з точних копій його кремлівського кабінету.

Раніше "Радіо Свобода" також виявило, що понад 20 веж з великокаліберними кулеметами, а також кілька подіумів із ЗРК "Панцир" були споруджені на території та по периметру особливої ​​економічної зони "Алабуга" в Татарстані, де Росія виробляє БпЛА "Герань" – модифіковані версії іранських "Шахедів".

Раніше росіяни пускали фейк, що Україна атакувала резиденцію Путіна на Валдаї