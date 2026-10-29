Ракет до Patriot бракує: як Україні вберегтися від російських атак балістикою

Україна отримує порівняно невелику кількість ракет до ЗРК Patriot на місяць. Президент Володимир Зеленський вже говорив, що йдеться всього-на-всього про 12 одиниць на місяць, що надзвичайно мало.

Про це в ефірі 24 Каналу говорили з військовослужбовцем 413 полку Сил безпілотних систем "Рейд" Іваном Киричевським. За його словами, Україна справді отримує мізерну кількість ракет. Але Сили оборони працюють над альтернативними варіантами, як протидіяти балістиці.

Вибиваємо пускові установки

Як наголосив Киричевський, українські підрозділи посилено працюють над тим, аби вибивати пускові установки ворога. До прикладу, в липні полк "Рейд" спалив одну з установок С-400, яка мала обстрілювати Київ. На цьому напрямку ведеться непублічна робота.

Крім цього, в Міноборони вже повідомляли, що лише за вересень та початок жовтня українським силам вдалося уразити або повністю знищити 8 російських пускових установок комплексів "Іскандер" та С-400. При цьому це були саме С-400, які модифіковані для ударів по наземних цілях.

Не всі аспекти бойової роботи можемо оприлюднювати. Сили безпілотних систем – це такий колективний "Святий Миколай". Не всі добрі справи оприлюднюють. Інколи буває, що з "Іскандерами" та С-400 щось стається, і вони перетворюються на металобрухт,

– зауважив військовий.

Військовий розповів, як Україна бореться проти російських атак балістикою: дивіться відео 24 Каналу

Додамо, які існують альтернативи системам Patriot – читайте в матеріалі 24 Каналу. Відомо, що Україна працює над власною альтернативою, однак поки що усе лише в процесі.