Вдруге за місяць: розвідка Британії показала супутникові знімки знищення С-400 у Криму

У листопаді ЗСУ уразили щонайменше 2 російські системи ППО типу С-400. Останнє з них було 29 листопада, про що свідчать дані із супутникових знімків.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на розвідувальний огляд від Міністерства оборони Великої Британії від 9 грудня в соцмережі Х.

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Що відомо про ураження російської С-400 у Криму

У розвідці Великої Британії зазначили, що 29 листопада 2024 року ЗСУ знищили складники системи протиповітряної оборони С-400 у Сімферополі, що в анексованому Криму.

За даними розвідувального відомства, під час атаки у соцмережах висвітлювали вибух і детонацію ракетного палива, пов'язану з руйнуванням елементів системи ППО.

Також на супутникових знімках було ідентифіковано дві вирви розміром 13,5 метра, розсіяні уламки та п’ять машин швидкої допомоги.



Яким було ураження російської С-400 у Криму 29 листопада / Фото Міноборони Британії

У британській розвідці наголосили, що це другий випадок знищення російських ЗРК С-400 ЗСУ в листопаді 2024. До цього такий самий комплекс після знищення ЗРК С-400 в Курській області 23 листопада.

До слова, 29 листопада місцеві телеграм-канали повідомляли про вибухи у Криму, а саме поблизу села Вітине Сакського району. У Центрі протидії дезінформації припустили, що удар прийшовся по ворожій С-400.