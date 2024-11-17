Коштує шалену суму: Україна на Донбасі знищила ворожий ЗРК "Тор-М2"

Наші захисники змушують ворога платити високу ціну за спроби просуватися українською землею. Так, на Донеччині окупанти "влетіли" на добру копієчку.

Сили безпілотних систем знищили засіб ворожої ППО, передає 24 Канал.

Дивіться також СБУ зірвала російський штурм: ворожу колону атакували FPV-дрони

Удар під дих російській ППО

Захисники показали кадри, на яких зафіксоване ефектне знищення російського озброєння.

Як воїни працюють по "Тору": дивіться відео

Оператори 412 ОББпС NEMESIS виявили та уразили ЗРК "Тор-М2" на Донецькому напрямку.

Ці комплекси є важливим елементом ворожої протиповітряної оборони, а їхня вартість сягає близько 25 мільйонів доларів за одиницю,

– йдеться у повідомленні військових.

Сили безпілотних систем підкреслили, що продовжують системно послаблювати російську ППО на ключових напрямках фронту.

До слова, на Запоріжжі з HIMARS наші бійці поклали велику кількість ворожих солдатів та знищили десятки одиниць техніки. Раніше на Покровському напрямку загін безпілотних систем "Тайфун" та 14 штурмова бригада НГУ "Червона калина" "відмінусували" російський комплекс РЕБ "Борисоглебськ-2" вартістю 200 мільйонів доларів.