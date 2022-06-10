Зробили перший крок, – Садовий ексклюзивно про створення реабілітаційного центру у Львові

У Львові презентували проєкт Національного реабілітаційного центру "Незламні". Це є першим кроком до створення нового потужного медзакладу.

Про це 24 каналу ексклюзивно розповів мер Львова. За словами Андрія Садового, Форум донорів став початком для створення нового реабілітаційного центру.

До теми У Львові презентували проєкт Національного реабілітаційного центру "Незламні"

Центр буде одним із найбільших у нашій державі, – Садовий

Міський голова Львова зазначив, що місто щодня приймає поранених з фронту, які постраждали внаслідок російської агресії. Мовиться і про жінок, дітей та пенсіонерів. Ідея реабілітаційного центру була закладена через велику кількість людей, які, власне, потребують протезування й реабілітації.

Теоретично невелику кількість людей можна скерувати за кордон, але потім вони все одно повертаються додому в Україну й стикаються з великою кількістю проблем, вважає львівський мер. Саме тому, розуміючи важливість реабілітаційного центру, за підтримки міністерства охорони здоров'я України, відбувся Форум донорів.

Ми сьогодні (10 червня 2022 року – 24 канал) зробили перший крок. Я б навіть сказав потужний поступ. Уже отримали запевнення від багатьох компаній на орієнтовну суму 2 мільйони євро,

– поділився деталями Садовий.

Він додав, що на форумі представили "філософію" реабілітаційного центру. Його планують збудувати за наступні 2 роки. Мовиться про нові корпуси на базі лікарні, де зараз переплановують наявні площі.

"Це перше медичне об'єднання, яке є одне з найбільших у нашій державі. Уже сьогодні ми там кожного дня приймаємо хворих, лікуємо, допомагаємо. Раніше в Україні до того були невеликі приватні реабілітаційні центри, а в тих масштабах, які сьогодні потребує наша держава, просто не було такої потреби", – пояснив очільник Львова.

Садовий розповів деталі про реабілітаційний центр у Львові: дивіться відео 24 каналу

Як допомагають у побудові медзакладу

Садовий підкреслив, що мовиться про вибудовування цілої екосистеми. "З одного боку можна зробити протез, але що далі? Де людина має працювати, мешкати, займатися спортом? Це велика робота, яку треба виконувати", – відзначив він.

Реабілітаційний центр працюватиме на базі Першого територіального медичного об'єднання Львова. Він включатиме в себе потужну фізичну, психологічну та психосоціальну реабілітацію для українців.

Як наголосив мер Львова, уже зараз зголошується багато компаній, які переказують гроші на будівництво центру. Уже вдалось назбирати більше ніж 20 мільйонів гривень. Грошами жертвують низка будівельних компаній, які працюють у Львові, а також іноземні фірми, зокрема з IT-сфери.

"Пішла хвиля. Думаю, що наші українці по цілому світові підтримуватимуть проєкт. Ми матимемо тисячі наших українців, яким треба буде дати шанс жити повноцінним життям. Поставили перед собою таку мету й реалізовуємо", – підсумував львівський міська голова.

Масштабний реабілітаційний центр у Львові: що ще відомо

Про ідею створення реабілітаційного центру стало відомо ще у травні. Львів приймає багато поранених внаслідок бойових дій чи ракетних ударів по Україні. Саме через це у місті захотіли збудувати потужний реабілітаційний центр для всіх охочих українців.

Власне, 10 червня у Львові й презентували проєкт центру реабілітації. Його назвали "Незламні". На презентації були міністри охорони здоров'я України та Німеччини. Якраз німецька держава й допомагатиме реабілітаційному центру.

Німеччина буде забезпечувати протези для медзакладу, а фахівці проводитимуть навчання, щоб українські лікарі могли в майбутньому самі обслуговувати пацієнтів, які потребують протезування.

За словами Садового, захід, де презентували проєкт центру реабілітації, відбувся на глибині 7 метрів. Усе це задля безпеки. Загалом участь у форумі взяли понад 200 учасників.

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