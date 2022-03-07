Зробіть зелений коридор, центр – суцільна руїна, – заступник мера міста Ізюм

Окупанти продовжують гатити по мирних українських містах. Жителі низки населених пунктів опинились у пастці ворога, не маючи змоги безпечно виїхати.

Складна ситуація, зокрема, у місті Ізюм, що на Харківщині. Про це повідомляє заступник мера міста Володимир Мацокін на своїй сторінці у фейсбуці.

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Актуальна ситуація в Ізюмі

Володимир Мацокін зазначив, що центр Ізюма – від ринку і до школи №1 – суцільна руїна. Груди каміння, воронки, понівечені дерева, пожежі, отвори від снарядів у багатоповерхівках.

Зруйновані мости. І це в місті, де ніколи не базувався жоден військовий. Але головне – люди. Немає їжі, елементарно – хліба. Немає води, світла, газу, тепла, не працює зв'язок. Немає можливості централізовано виїхати. У лікарні породілля, які лежать з немовлятами у підвалах. Немає ліків!

– наголосив заступник мера Ізюма.

Крім того, за словами посадовця, через постійні обстріли немає можливості завезти гуманітарну допомогу. Люди шостий день сидять у бомбосховищах і не виходять на вулицю.

Володимир Мацокін закликав усіх, хто ухвалює рішення, зробити зелений коридор, щоб з'явилась можливість завезти гуманітарну допомогу. За словами чиновника, "гуманітарка" є, але ніхто її не може завезти через обстріли.

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