Тести на коронавірус: хто може зробити та скільки коштують

Скільки в Україні є тестів, чому їх роблять так мало, хто може пройти тестування, де це зробити та скільки коштує — про все це та більше читайте у матеріалі сайту 24 каналу.

Увесь світ бореться з COVID-19, в тому числі і України, де зафіксували вже понад 2 тисячі хворих. Тести – це не лише показник захворюваності в країні, але й ефективний інструмент у боротьбі з поширенням пандемії. Адже чим швидше ми можемо виявити хворих, тим швидше ми ізолюємо їх від інших та вилікуємо.

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Скільки є тестів?

У березні Володимир Зеленський пообіцяв, що в Україну надішлють 1 мільйон тестів на коронавірус, щоправда, не уточнив яких. Наразі в Україні є 250 тисяч ПЛР-тестів іноземного виробництва. Про це заявив Віктор Ляшко, головний санітарний лікар. Їх надсилали Південна Корея та Китай. Зараз готуються до українського виробництва тестів, які будуть вдвічі дешевшими.

МОЗ замовило 2 мільйони тестів вітчизняним інститутам. Наступного тижня очікують першу партію – 20 тисяч. На скільки вони будуть якісними та ефективними – побачимо на практиці використання,

– заявив мер Києва Кличко.

Скільки тестують в Україні?

Щодня в Україні тестують близько тисячі осіб. Станом на 10 квітня провели понад 23,5 тисячі ПЛР-тестів. Проте це не означає, що перевірили таку ж кількість людей. Адже одну людину можуть тестувати кілька разів, це необхідно не лише, щоб встановити діагноз, але й визнати людину такою, що одужала. Причому підтвердити одужання повинні два останні тести. Отже, на людину, яка захворіла та одужала йде як мінімум 3 ПЛР-тести.

У порівнянні з іншими країнами, цифра у 23,5 тисячі проведених тестів – мала. Проте влада пояснює, що це нормально.

Якщо ви проаналізуєте кількість тестувань, які проводили у країнах Європи, у той період часу розвитку епідемії, в якій перебуває Україна зараз, то ви побачите, що у нас не на багато менше тестувань,

– наголосив Віктор Ляшко, головний санітарний лікар.

Найбільше тестують в Ісландії. Там захворіло 1648 людей, з них 688 одужали, а 6 померли. Зауважимо, що такий високий показник тестування населення все ж пов'язаний і з кількістю населення. Адже в Ісландії проживає всього близько 360 тисяч населення. Та все одно ця нечисельна країна провела більше тестів, ніж Україна. За абсолютною кількістю тестів лідирують США. Там провели вже понад 2,2 мільйона тестів.

Японія навіть у порівнянні з Україною менше тестує, але доволі успішно стримує поширення хвороби. В чому секрет, читайте у матеріалі "Японія та коронавірус: чи можливо перемогти COVID-19 без карантину".

В Україні повільно тестують за допомогою ПЛР-тестів, але ситуація з експрес-тестами все ж краща. Все тому, що багато компаній самі закупили необхідні тести, те ж саме зробили і міста.

Як це відбувається у Львові:

Місто щодня тестує сотні працівників комунальних служб, медиків, працівників ринку, соцпрацівників та водіїв;

Продуктовий ринок "Шувар" закупив 5 тисяч тестів для своїх працівників, підприємців та клієнтів;

Львівський ІТ-кластер надав 20 тисяч тестів для перевірки працівників сфери ІТ, комунальних служб та служб доставки.

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Скільки людей Україна має змогу тестувати?

В Україні мають змогу проводити 30 тисяч ПЛР-тестів щотижня, але роблять всього по тисячі на день, бо "немає потреби". Про це розповідає Віктор Ляшко.

У подальшому у нас заплановані заходи і є стратегія розвитку тестувань, яка буде дозволяти проводити 80 тисяч тестувань на тиждень. Сьогодні в нас проводиться близько 1000 тестів в день – немає потреби більше. Сьогодні лабораторії недозавантажені зразками,

– сказав головний санітарний лікар.

Зауважимо, що тестування є важливим у боротьбі з поширенням коронавірусу. Південна Корея, яка масово тестувала усі групи ризику та оперативно виявляла людей, які контактували з хворими, довела ефективність своєї моделі. В країні захворіло трохи більше 10 тисяч. З них понад 70% вже одужали, а 208 людей померло.

За яких обставин перевіряють на коронавірус?

За словами Віктора Ляшка, при будь-якій пневмонії відбирають зразки для ПЛР-тесту на коронавірус.

Окрім того, тест роблять людям з симптомами тяжких гострих респіраторних захворювань: висока температура, сухий кашель й ускладнене дихання. Це три головних симптоми, в інших випадках рішення приймає лікар.

Ми як сімейні лікарі можемо давати скерування пацієнтам на проведення тесту. Пацієнтам роблять експрес-тест і вже потім, якщо він позитивний, роблять ПЛР-тест. Ми консультуємо і скеровуємо в інфекційну, бо в нас у поліклініці немає тестів, хоча мали б бути,

– розповідає сімейна лікарка Ольга Копак.

Також зразки для дослідження відбирають у людей, які близько контактували з хворими на коронавірус пацієнтами та у мандрівників, що повернулися з-за кордону та мають симптоми гострого ГРВІ. Інші показання визначає епідеміолог.

Крім того місцева влада в регіонах визначає які категорії тестувати за допомогою експрес-тестів. Це зазвичай категорії людей, які тісно контактують з великою кількість людей: водії, продавці, комунальники та інші.



Які бувають тести на коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Скільки коштує тестування?

Якщо тест проводить держава чи місцева влада, то це обходиться безкоштовно.

Експрес-тест тепер можна купити в аптеках. Про це заявив Віктор Ляшко. На сайті виробника вказана ціна 445 гривень, а разом з націнкою аптек тест обійдеться до 500 гривень.

У приватних лабораторіях проводять експрес-тести та ПЛР-тести. Ціни різняться від 600 за експрес-тест до понад 2 500 за ПЛР-тест. Подекуди пропонують безкоштовні ПЛР-тести або за дешевою ціною. Але умовою є оплата консультації та проходження експрес-тесту. До слова, лабораторії зобов'язані повідомити владу про позитивні результати тестів.

Скільки часу роблять тест?Одразу після проведення ПЛР-тестування зразки матеріалу відправляють у вірусологічну лабораторію. Результати перевірки на коронавірус готові або у той же день, або вранці наступного.

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Скільки випадків COVID-19 підтвердили в Україні?

Станом на 9:00 10 квітня в Україні зафіксовано 2 203 випадки COVID-19, з них 69 летальних, 61 людина одужала. Найбільше хворих у Києві, Чернівецькій, Івано-Франківській та Тернопільській областях.