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      Зроблять з них танки, ракети і літаки: в Росії влада проведе "Парад візків"

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      "Парад колясок" в Росії
      "Парад колясок" в Росії / tumen.bezformata.ru

      В Росії 31 серпня опозиція збирається на черговий мітинг протесту проти Володимира Путіна. А влада анонсувала проведення "Параду візків". Саме там, де збиралися зустрітися опозиціонери – на Бульварному кільці.

      Про це у своєму відеоблозі "Безумный мир" розповів журналіст Іван Яковина.

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      "Знаєте, що це таке? Це коли з дитячих колясок роблять танки, ракети і літаки. Звичайне мілітаристське безумство: "Учасникам цього барвистого карнавальної ходи мають продемонструвати дитячі візки, оформлені незвичайним чином!", – зазначив Яковина.

      Я пропоную учасникам цього ходи оформити свої коляски підводним човном "Лошарик", яка нещодавно згоріла при зануренні разом з екіпажем. Або літаком Sukhoi Superjet, який в травні згорів разом з пасажирами в Шереметьєво,
      – сказав журналіст.

      На думку Яковини, справжнім хітом може стати коляска у вигляді крилатої ракети "Буревісник", що залишає радіоактивний слід. У дусі наймодніших тенденцій, так би мовити. Щоб діти з ранніх років знали, що їх чекає, коли підростуть.

      Яка катастрофа сталася під Архангельськом і чому це важливо?Біля Сєвєродвінська під Архангельськом 8 серпня на полігоні стався вибух. У "Росатомі" розповіли, що інцидент трапився під час випробувань рідинної реактивної рухової установки. Щоправда, розвідка США висунула версію, що вибух міг статися під час випробування ядерної крилатої ракети Skyfall або, як її називають у Росії, "Буревісник". Ця ракета мала малогабаритну надпотужну ядерну енергоустановку.

      Дивіться відео повного випуску відеоблогу "Безумный мир" Івана Яковини за 24 серпня 2019 року

       

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      Теги: Новини Росії Протести в Москві Відеоблоги Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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