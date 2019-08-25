Зроблять з них танки, ракети і літаки: в Росії влада проведе "Парад візків"
В Росії 31 серпня опозиція збирається на черговий мітинг протесту проти Володимира Путіна. А влада анонсувала проведення "Параду візків". Саме там, де збиралися зустрітися опозиціонери – на Бульварному кільці.
Про це у своєму відеоблозі "Безумный мир" розповів журналіст Іван Яковина.
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"Знаєте, що це таке? Це коли з дитячих колясок роблять танки, ракети і літаки. Звичайне мілітаристське безумство: "Учасникам цього барвистого карнавальної ходи мають продемонструвати дитячі візки, оформлені незвичайним чином!", – зазначив Яковина.
Я пропоную учасникам цього ходи оформити свої коляски підводним човном "Лошарик", яка нещодавно згоріла при зануренні разом з екіпажем. Або літаком Sukhoi Superjet, який в травні згорів разом з пасажирами в Шереметьєво,
– сказав журналіст.
На думку Яковини, справжнім хітом може стати коляска у вигляді крилатої ракети "Буревісник", що залишає радіоактивний слід. У дусі наймодніших тенденцій, так би мовити. Щоб діти з ранніх років знали, що їх чекає, коли підростуть.
Яка катастрофа сталася під Архангельськом і чому це важливо?Біля Сєвєродвінська під Архангельськом 8 серпня на полігоні стався вибух. У "Росатомі" розповіли, що інцидент трапився під час випробувань рідинної реактивної рухової установки. Щоправда, розвідка США висунула версію, що вибух міг статися під час випробування ядерної крилатої ракети Skyfall або, як її називають у Росії, "Буревісник". Ця ракета мала малогабаритну надпотужну ядерну енергоустановку.
Дивіться відео повного випуску відеоблогу "Безумный мир" Івана Яковини за 24 серпня 2019 року
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