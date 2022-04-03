Зроблю все, щоб заморити голодом військову машину Путіна, – Джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон засудив звірства путінської армії на Київщині. Він також пообіцяв зробити все можливе, щоб знищити військову машину Росії.

Борис Джонсон відзначив, що підступні напади російських військових на мирних мешканців Ірпеня, Бучі та інших раніше окупованих міст і сіл Київщини доводять: Путін та його армія скоюють воєнні злочини проти українців.

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Велика Британія посилює санкції проти Росії

Британський прем'єр також запевнив, що кремлівська пропаганда не спроможна приховати правду. А правда в тім, що Путін – у розпачі, російське вторгнення провалюється, а рішучість України міцна, як ніколи.

Своєю чергою Велика Британія готова ще більше підтримувати нас.

Я зроблю все, що в моїх силах, щоб заморити голодом військову машину Путіна. Ми посилюємо санкції проти Росії, а також збільшуємо військову та гуманітарну підтримку Україні,

– наголосив Борис Джонсон.

За словами прем'єра, тиск Британії на Росію продовжуватиметься, допоки не запанує справедливість і країна-агресорка не виведе свої війська з території України.

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