Цинічно анонсують обстріли: росіяни в 1,5 раза збільшили кількість ударів по Херсонщині

У 2024 році, порівнюючи з 2023 роком, кількість атак в Херсонській області зросла в 1,5 рази. Хаотичними ці обстріли назвати складно, росіяни б'ють прицільно.

По це в розмові з 24 Каналом наголосила журналістка з Херсона Євгенія Вірлич, підкресливши, що удари ворога націлені не лише на конкретні об'єкти, противник "полює" і на місцевих жителів, які пересуваються містом.

Дивіться також Влучання в маршрутку з пасажирами: деталі терористичного обстрілу Херсона

Які цілі обирає Росія задля ударів

Вірлич розповіла, що постійно читає російські пабліки, аби знати про наміри ворога.

Ці пабліки у соцмережах анонсують обстріли, виставляючи мапи, а потім публікують наслідки від атак. Так було з онкологічним центром. Вони попередили про удар наприкінці року. Коли він триває, то обстріли завдають й по інших об'єктах в тому ж секторі,

– розповіла Вірлич.

Росіяни за допомогою розвіддронів ганяються і за жителями Херсонської області, які просто йдуть вулицею. Ворог б'є і по транспорту "швидкої".

"Росіяни не приховують і анонсують по своїм каналам, що будуть завдавати ударів по тих службах, які приїдуть проводити рятувальні роботи (комунальники та ДСНС). Росія атакує лікарні, цивільну інфраструктуру, постійно виправдовуючись, що там перебувають міфічні бійці НАТО, а також критичну інфраструктуру", – озвучила Вірлич.

В Херсонській ОВА прозвітували, що кількість постраждалих серед мирних жителів за 2024 рік збільшилася. Торік через російські обстріли дістали поранень або загинули 2187 людей. Це на понад 200 осіб більше, ніж у 2023 році.

Новою серйозною загрозою стали атаки дронів, які росіяни почали активно застосовувати проти цивільних мешканців з серпня 2024 року. За 5 місяців відбулося орієнтовно 12 тисяч атак БпЛА, через які загинуло 54 людини, ще 609 дістали поранення, серед яких 8 дітей.