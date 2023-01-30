Споживання електроенергії зросло, – в Укренерго заявили про значний дефіцит
Джерело:Укренерго
В Укренерго розповіли, яка ситуація зі світлом. Зокрема, в понеділок, 30 січня, споживання збільшилось.
Однак в компанії запевнили, що зростання споживання світла для початку тижня характерне. Проте розповіли, що далі в енергосистемі України є значний дефіцит.
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Яка ситуація зі світлом в Україні
В компанії розповіли, що причина дефіциту електрики – це 13 ракетних та 15 дронових атак росіян, завданих з 10 жовтня 2022 року. Ці удари пошкодили об'єкти високовольтної мережі та електростанції.
Енергосистема все ще відновлюється після попередніх серій ворожих ракетних обстрілів, які спричинили пошкодження енергоблоків електростанцій. В результаті виробництво електроенергії на справних електростанціях не може повністю покрити споживання,
– пояснили в компанії.
Там також запевнили, що Укренерго повідомило всім обленерго про ліміти споживання світла на добу. Після цього кожне обленерго має скласти графіки планових погодинних відключень світла в межах цих лімітів.
Станом на ранок 30 січня аварійні відключення ще не запроваджували. Проте їх можуть ввести, якщо будуть перевищені ліміти в регіонах.Довідка. Перейти на обленерго свого регіону та дізнатись графіки відключення світла можна тут.
Ремонтники продовжують ремонтувати енергетичну інфраструктуру
У компанії пояснили, що станом на 30 січня триває відновлення об'єктів енергетичної інфраструктури, пошкоджених під час масованої атаки 26 січня. Зокрема:
- декілька енергоблоків електростанцій виведені у ремонт на вихідних;
- Укренерго, виробники електроенергії та обленерго постійно відновлюють пошкоджені об'єкти, уражені атаками ворога;
- після кожної наступної атаки росіян по енергетичній інфраструктурі відновлення стає все складнішим та триває довше.
Коротко про масовані атаки росіян
- З 10 жовтня 2022 року Росія масовано атакує українські об'єкти критичної інфраструктури. Станом на 30 січня було 13 ракетних атак та 15 ударів дронами. Саме тому на всій території України діють стабілізаційні або аварійні відключення світла.
- Окрім того, за даними Укренерго, ситуацію ускладнює й те, що понад 10 гігават основних встановлених потужностей недоступні енергосистемі України. Адже вони на тимчасово окупованих територіях і їх контролює ворог.
- Зокрема, мовиться про найбільшу в Україні та Європі Запорізьку АЕС, Запорізьку ТЕС, Луганську ТЕС, Вуглегірську ТЕС, Каховську ГЕС. Також на окупованих територіях Півдня розміщена більшість вітрових та сонячних електростанцій.
- Решта електростанцій в Україні покривають споживання світла у пікові години вранці та ввечері. Адже тоді найбільший дефіцит електрики.