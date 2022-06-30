Зростання пенсій та декретних: як зміняться виплати для українців вже з 1 липня
Джерело:"Дзеркало тижня"
Відповідно до Держбюджету-2022, в Україні з 1 липня зросте прожитковий мінімум. Це передбачає зростання пенсій та соціальних виплат.
Держбюджет-2022 передбачає, що загальний показник на одну людину становитиме 2508 гривень на місяць. Для працездатних людей – 2600 гривень. Тим часом для українців та українок, які втратили працездатність, сума становитиме 2027 гривень.
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Для дітей:
- до 6 років – 2201 гривні.
- від 6 до 18 років – 2744 гривень.
Як зміняться виплати
Допомога по тимчасовому безробіттю з 1 липня становитиме не більше як 10 400 гривень.
Декретні виплати:
- за 126 днів декретної відпустки – 2730 гривень;
- за 140 днів декретної відпустки – 3033,33 гривні;
- за 180 днів декретної відпустки – 3900 гривень.
Пенсії
З 1 липня мінімальна пенсія зросте на 93 гривні й становитиме 2027 гривень. Максимальна – зросте на 930 гривень й становитиме 20270 гривень.
Допомога одиноким матерям
З 1 липня становитиме:
- на дітей до 6 років – до 2201 гривні;
- на дітей від 6 до 18 років – до 2744 гривень;
- від 18 до 23 років (студенти стаціонару) – до 2600 гривень.
Україна отримала 1,3 мільярда доларів від США
Денис Шмигаль – прем'єр-міністр України – повідомив, що у межах фінансування держбюджету США надали Україні 1,3 мільярда доларів. Ці гроші наближать Україну до перемоги.
Шмигаль подякував Джо Байдену – президенту США – та Девіду Малпассу – президенту Світового банку.
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