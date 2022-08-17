У російській армії зростають факти саботажу наказів офіцерів, – Генштаб

Поміж службовців армії росії все частіше трапляються випадки непокори. Нерідко солдати саботують навіть накази своїх офіцерів.

Ці дані нашої військової розвідки оприлюднили в Генштабі ЗСУ 17 серпня. У повідомлені вказали, що такий стан речей свідчить про деморалізацію окупантів.

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Окупанти калічать себе, щоб не йти в бій

Переважно саботаж наказів командування трапляється в лавах армії росії, коли потрібно йти в атаку. Ймовірно, солдати просто не хочуть гинути під час непродуманих наступальних дій.

Російські окупанти зазнають втрат, деморалізовані та вишукують будь-яку можливість уникнути бойових дій – намагаються зімітувати легке поранення, вдаються до самоскалічень та різноманітних симуляцій. Фіксується збільшення фактів саботажу наказів офіцерів, особливо, коли це стосується наступальних дій,

– вказали в Генштабі.

Слід зауважити, що за даними джерел 24 каналу в розвідці, з кожним днем все більша кількість і цивільних росіян усвідомлює, що вони в не найкращому становищі. Жителі країни окупантів вже розуміють, що в Україні триває зовсім не "спецоперація", а повноцінна війна. А деморалізації росіянам додає те, що загарбницькі війська по 30 разів на день "беруть Піски", а натомість лише зазнають втрат і отримують "бавовни" в Криму.

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