Зросте до 28 чи обвалиться до 25: яким може бути курс долара в Україні

Середній курс долара щодо української гривні наразі становить 26,6. Втім через низку причин він може зрости навіть до 28,5 або обвалитися до 25.

Для тих, хто ще пам'ятає долар по 5,5, сьогоднішній показник курсу – це космос. Але у 2020 році ситуація з валютою була ще гіршою – щонайменше на 1,5 гривні.

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Але чи означає це, що нині в нас вже настав золотий вік і варто радіти стабільності? У жодному разі ні, тому що курс гривні неодмінно зросте до тих 28,5 за долар. Або ж може обвалитися до 25.

Розглянемо 2 сценарії, щоб зрозуміти – як саме і в який момент це відбуватиметься, хто в тому винний і що робити.

Курс може зрости до 28 гривень за долар

Чинний курс в обмінниках – 26,6. Він і справді може зрости навіть до 28,5, тому що інфляцію ж ніхто не скасовував. А це цілком нормальний процес, коли гроші потрохи невпинно знецінюються.

Наш уряд про це, звісно, знає. Тому, до прикладу, у державному бюджеті на 2022 рік вже порахували курс долара по 28,6. Саме його я і пропоную вважати маркером того, що саме на нас з вами очікує з гривнею у новому році.

Зауважу, що 28,6 – це ще в жодному разі навіть не песимістичний сценарій, а радше сценарій стабільності. Тобто саме таким буде курс американської валюти в Україні якщо нічого поганого в державі не станеться.

І не варто обурюватися. Мовляв, нині 26, а потім буде 28 – то де ж тут стабільність? Але саме так вона й в українських реаліях. Це треба прийняти і з цим далі жити. Можна, звісно, пообурюватися, але це неконструктивно.

Зараз найкращий час, щоб купити долари

А от що конструктивно – це зрозуміти ситуацію, зробити висновки і зараз купити собі трохи доларів, якщо є на те вільні гривні. В жодному разі це не буде вам вигідною інвестицією, але точно закріпить ваші статки у твердій валюті.

Адже дуже скоро долар неодмінно почне в Україні дорожчати – так завжди стається восени. І це також уже стабільний процес, який можна наперед спрогнозувати і передбачити. Тому, якщо ви прицінювалися до долара, саме зараз найкращий час його собі купити.

Долар може здешевшати до 25

Хіба що ви щось знаєте про приїзд в Україну місії МВФ, яка хоче оцінити, чи варто нам давати черговий валютний транш. Це я так поступово перейшов до розгляду сценарію, коли долар може в нас здешевшати до 25 гривень.

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Якщо ця місія МВФ буде успішною, тобто якщо її задовольнять наші нинішні реформи, боротьба з корупцією, реформування судів, СБУ та корпоративного управління держпідприємствами – тоді нам точно виділять ще один кількамільярдний транш. Це на додачу до тих маже 3 ковідних мільярдів, які нам нещодавно впали наче сніг на голову.

Якщо таке станеться, тоді гривня не витримає свого щастя. І через надлишок в Україні доларів національна валюта точно почне зміцнюватися.

Утім вірогідність того, що місія МВФ буде задоволена перебігом реформ в Україні я б оцінив на 5 – 10%. Тобто виділення Україні ще грошей, від яких гривня зміцниться до 25 за долар, це оптимістично-фантастичний сценарій.

Але я мав про нього сказати, адже ми ж з вами хоч і дорослі вже люди, але все одно в душі залишаємося дітьми і продовжуємо насправді вірити у казки та хепі-енди.

Відтак долар по 28,6 – це оптимістичне майбутнє, попри те, що це на 2 гривні більше, ніж ми маємо курс в обмінниках просто зараз. Оптимізм тут ґрунтується на реальних економічних показниках, а не на фантазіях і таємних мріях кожного з нас повернути собі молодість і долар по 5,5.

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