Зрозуміли, що в'їхали на територію України, коли побачили тіла військових, – полонені розвідники

Минуло вже 2 тижні, відколи росіяни масштабно вдерлися на територію України. Полонені російські військовослужбовці розповіли, як це сталося.

Брифінг російських військовополонених розвідників пройшов у агентстві "Інтерфакс-Україна", передає 24 канал.

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За їхніми словами, військовослужбовцям до сержантського рівня повідомили лише про те, що вони відправлялися начебто на військові навчання.

Коли побачили розгромлений пост і тіла військових українців, валялись українські прапори, після того, як відпрацювала 21 бригада, то зрозуміли, що ми в'їхали на територію України,

– розповів полонений Сергій Галкін.

Деталі пресконференції з полоненими

На ній було 10 російських військовослужбовців, які добровільно здалися в полон. Кожен із них відзначив, що наші військові із ними добре поводились та дали можливість зателефонувати родичам.

Частина з тих, хто виступав, заявили, що категорично не хочуть повертатися до Росії і зараз побоюються за свої сім'ї.

Інші тези російських полонених

"Воювати в армії не хоче ніхто. Не було бажання їхати навіть на навчання далеко від цивілізації... Ми відчуваємо ненависть до керівництва, яке нас сюди відправило. Ми розуміємо, що нас сюди, як кошенят, закинули заради вигоди уряду", – сказав полонений.

"Хотілося б, щоб усі люди Російської Федерації почули, що тут в Україні все не так, як розповідають на російському телебаченні. Тут немає бандерівців, немає якихось нацистів. Тут звичайний мирний народ, який зараз згуртувався проти однієї людини – Путіна".

"Наші молоді пацани тут залишаються через те, що наш президент не хоче, щоб ми донесли до своєї країни, що тут відбувається. Тіла наших загиблих Росія не забирає".

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