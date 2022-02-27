Зруйновані будинки та гуртожитки: наслідки обстрілів на Сумщині

Сумщина стала одним з епіцентрів російського вторгнення до України. Тут окупанти стріляють ракетами по містах, знищуючи житлові будівлі. Про деталі обстрілу розповів очільник Сумської ОДА Дмитро Живицький.

Після цих ударів рятувальники та місцеві мешканці змушені розбирати завали.

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У районі Веретинівка після обстрілу російськими окупантами два будинки було зруйновано вщент. Ще ввечері 26 лютого під час розбирання одного з будинків знайшли тіло чоловіка

У гуртожитку коледжу Сумського аграрного університету вилетіли вікна.

Без вікон залишився геріатричний пансіонат. Було знесено близько 30 вікон. Не постраждали житлові кімнати. Вибито вікна у коридорах, у переходах та на кухні вікна. У закладі 150 пацієнтів.

Вибиті вікна та посічений дах у ще декількох будинках.

За допомогою небайдужих людей та влади знайдена плівка та затягнуті вікна геріатричного центру. Про це повідомив очільник Сумської ОДА Дмитро Живицький.