Зруйновані ворогом об'єкти ми відновимо за рік – два, – Кубраков

Олександр Кубраков розповів, скільки потрібно часу, аби відновити пошкоджені та зруйновані росіянами об'єкти інфраструктури. Більшість з них можна відновити за один рік, складніші – за два.

Про час, необхідний для відновлення українських міст після атак Росії, в ефірі одного із телеканалів розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков, повідомляє 24 канал.

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Час, необхідний на відновлення українських міст

Кубраков зазначив, що лише нещодавно влада підраховувала, скільки шкіл, кілометрів нових доріг та мостів в Україні будують.

Я впевнений, що так само робитимемо, коли переможемо. Я впевнений, що більшість об'єктів ми відновимо за один рік, найскладніші й найбільші – за два,

– зазначив міністр.

Він наголосив, що спокійно може про це говорити, бо "за останні роки багато чого зробили". Він запевнив, що Україна переможе, а все зруйноване та пошкоджене – відновлять.

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