Зруйнований блокпост в Енергодарі: моторошне відео

Російським окупантам вдалося прорвати блокпост в Енергодарі. Ворог не просто хотів захопити місто – танкісти окупантів обстрілювати ЗАЕС.

Російські окупанти захопили Запорізьку АЕС. Через обстріли там спалахнула пожежу, яку загасили лише під ранок. Президент України Володимир Зеленський закликає світову спільноту розцінювати це як ядерний тероризм.

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Знищений блокпост

На в'їзді в Енергодар стояв блокпост, який російським окупантам вдалося прорвати. Вороги бомбили усе навколо та не зважали на жодні ризики, які з цим пов'язані.

Блокпост в Енергодарі: відео

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