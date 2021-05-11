У зруйнованому реакторі ЧАЕС зафіксували ядерну реакцію: наскільки це небезпечно

На Чорнобильській атомній електростанції зафіксували тління ядерних реакцій у зруйнованому реакторі. Вчені повідомляють, що процес почався в уранових паливних масах, похованих глибоко всередині реактора. Процес наразі повільний, тому в експертів є час, аби з'ясувати, наскільки це небезпечно.

Хімік-ядерник з Університету Шеффілда Ніл Хаятт порівняв процеси в зруйнованому реакторі з тлінням вугілля в барбекю.

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Наскільки небезпечна ситуація

За словами вчених, найгірше – це не сам факт того, що в залишках уранового палива знову почалися реакції поділу, а те, що це відбувається в недоступному приміщенні.

За словами молодшого наукового співробітника Інституту проблем безпеки атомних електростанцій Анатолія Дорошенка, наразі вчені не можуть визначити ступінь небезпеки, тому не заперечують можливість аварії.

Водночас його колега Максим Савельєв припускає, що в запасі є ще кілька років на те, аби моніторити ситуацію та зрозуміти, що слід робити далі.

Що відомо про ядерну реакцію у зруйнованому реакторі

Графітові стрижні, які використовувалися на АЕС разом з піском, яким гасили пожежу, перетворилися на лаву. Через розломи в реакторі вони перетекли до підвалів, де згодом затверділи.

Однак з часом туди почала просочуватися вода. Ймовірно, вона стала каталізатором, який запустив реакції. Вода уповільнює нейтрони, збільшуючи їхні шанси розщепити ядра урану, водночас розмиває радіоактивні поклади паливовмісних матеріалів.

Що призвело до такої ситуації

Одним з факторів виникнення вологи під реактором стали ґрунтові води. Заступник директора з наукової роботи Інституту проблем безпеки атомних електростанцій Сергій Паскевич пояснив, що підняття води спровокувала стіна в ґрунт, яку побудували для того, щоб радіаційна вода не витекла в річку Прип'ять. Ця вода не мала куди текти, тому підіймалася затоплюючи підвали.

Другим важливим фактором стали дощі – "Саркофаг" протікав, тому вода постійно просочувалася всередину. Через її постійну взаємодію з паливовмісними матеріалами, які були під реактором, в підвальних приміщеннях ЧАЕС з'явилися відразу кілька кімнат, заповнених водою з радіонуклідами.

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Як намагалися вирішити проблему

У 2019 році встановили "Новий безпечний конфайнмент", після чого дощі перестали потрапляти всередину "Укриття". Згодом більша частина води висохла, вона залишилася тільки в кількох кімнатах. Кількість нейтронів також почала знижуватися, що говорило про поступове зменшення реакцій поділу.

Однак з часом вчені помітили, що в деяких приміщеннях з паливовмісними матеріалами ситуація розвивається по-іншому. Дослідники переконані, що висихання радіоактивної води робить нейтрони більш, а не менш, ефективними при розщепленні ядер урану. Але наразі вони не можуть пояснити, чому це відбувається.

Які нові загрози виникають

Останнім часом вода відступає все активніше. Вчені побоюються, що цей процес буде прискорюватися експоненційно – тепло від реакцій поділу випаровує залишки води, а це може призвести до "неконтрольованого вивільнення ядерної енергії".

Будь-яка вибухова реакція може частково обвалити "Укриття", а весь НБК буде заповнений радіоактивним пилом, що зараз зібрався у підвальних приміщеннях.

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Що хочуть зробити, аби уникнути трагічних інцидентів

Однією з ідей є створення робота, аби він просвердлив отвори в бетоні та вставив в них стрижні з бором, які зможуть поглинати нейтрони в недоступному приміщенні.

Україна вже давно планує відправити паливовмісні матеріали в сховище, де вони не становили б небезпеки для навколишнього світу.