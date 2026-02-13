Сили оборони уразили ворожу РЛС, склад МТЗ та операторів БпЛА на окупованих територіях

Українські військові завдали низки ударів по російських об'єктах на тимчасово окупованих територіях у ніч на 13 лютого. Внаслідок цього уражено РЛС "Небо-У", райони зосередження операторів БпЛА і іншої живої сили та склад МТЗ.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Наразі уточнюють втрати ворога та масштаби завданих збитків внаслідок ударів.

Які наслідки ураження ворожих об'єктів?

За даними Генштабу ЗСУ, уночі у районах Солодководного та Любимівки Запорізької області вдалося уразити зосередження живої сили противника. У районах Токмака та Михайлівки атакували пункти дислокації операторів БпЛА.

Також у районі населеного пункту Селидове Донецької області завдали удару по складу матеріально-технічних засобів ворога. Крім вищезгаданого, біля Євпаторії у Криму атакували радіолокаційну станцію 55Ж6У "Небо-У".

Водночас, згідно з оприлюдненою інформацією, у районі Комишувахи Донецької області вдалося вдарити по району зосередження військової техніки противника. Нині з'ясовують масштаби втрат ворога внаслідок ударів.

Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення бойового потенціалу російського агресора,

– ідеться у повідомленні.

Яких втрат зазнає ворог?