ЗСУ все ще утримують невелику ділянку Луганщини: там постійно гинуть російські загарбники

російські окупанти вирішили заявити про повну окупацію Луганщини. Щоправда, якимось дивним чином їхні втрати продовжують зростати.

Наші героїчні ЗСУ продовжують тримати оборону Луганської області. Під нашим контролем наразі лише 2 населені пункти, але вони стали для російських окупантів Фермопільським проходом.

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Луганщина не здається

Як повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, наші мужні воїни продовжують боронити область та збільшувати втрати російських окупантів. Ворог вже встиг відсвяткувати "перемогу", але його радість була дуже передчасною.

шойгу ще тиждень тому заявив путіну, що Луганська область під їхнім повним контролем. Але на цій "контрольованій території" постійно вмирають російські солдати , а ЗСУ нищать російську техніку. шойгу ці факти ретельно приховує,

– розповів Гайдай.

Великих втрат російські окупанти зазнають й у своїх тилах. Нашим героям вдалося поцілити в кілька складів ворога з боєприпасами, а також вдарити по командному пункту. Це неабияк вплинуло на ситуацію на полі бою.

"Якщо ознайомитися з тепловими картами зони бойових дій, то можна побачити, що російські окупанти дуже знизили інтенсивність своїх обстрілів. Це завдяки ударів ЗСУ по їхніх складах, у ворога порушені логістичні ланцюжки", – додав Гайдай.

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