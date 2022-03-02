ЗСУ в бою під Харковом захопили відразу 6 нових російських танків, – Бутусов

Механізований батальйон однієї з бригад ЗСУ у бою під Харковом захопив одразу 6 нових російських танків Т-80 БВМ.

Танки взяли зі складу 200 мотострілецької бригади російської армії. Про це розповів журналіст Юрій Бутусов.

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Які танки захопили

Танки озброєні новітніми російськими підкаліберними та керованими снарядами

дуже приємно буде застосовувати це по залишках тієї самої нещасливої ​​200 бригади,

– наголосив журналіст.

За словами Бутусова, танки ненажерливі на паливо, але наші воїни захопили ще й заправник.



Захоплені танки / Фото Юрія Бутусова



ЗСУ захопили російську техніку / Фото Юрія Бутусова

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