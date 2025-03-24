У росіян виникли проблеми на Бєлгородщині, а ЗСУ досягають нових результатів

Українські військові, ймовірно, проводять операцію в Бєлгородській області на кшталт тієї, яка була на Курщині. Росія уже перекинула туди 155 бригаду, що вказує на значні труднощі у ворога.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан назвав 24 Каналу завдання України на цій ділянці. Тим часом російські "воєнкори" уже панікують через прорив кордону з Бєлгородщиною.

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Завдання ЗСУ на Бєлгородщині

Збройні Сили України завдали удару по командному пункту одного з підрозділів 20-ї російської армії в районі Демидівки Бєлгородської області. Внаслідок атаки цей пункт був повністю знищений. Своєю чергою в селищі Красна Яруга з'явилися підрозділи 155-ї бригади, постійне місце дислокації якої розташоване у Владивостоці.

За словами Романа Світана, для росіян 155-та бригада є "майданчиком" для знищення великої кількості особового складу. Це стало очевидним після того, як морську піхоту цієї бригади перекинули під Вугледар, де українські війська знищили два її склади. Наразі, ймовірно, сформовано вже п'ятий склад цієї бригади.

155-та бригада також виконувала завдання на Курщині, а тепер вона передислокована на Бєлгородщину. Її поява на будь-якому напрямку свідчить про серйозні проблеми у противника та значні успіхи ЗСУ.

Наразі Генштаб офіційно не коментує ситуацію на Бєлгородщині, оскільки ця інформація є тактичною таємницею.

Однак спостерігається позитивна динаміка щодо нашого руху на Бєлгородщині. Основне завдання таке ж, як було на Курщині,

– зазначив Роман Світан.

Ймовірно, українські захисники створюють зону безпеки на російській території, намагаючись втримати найкращі рубежі для оборони.

Де розташовані Демидівка та Красна Яруга: дивіться на карті