ЗСУ на Донбасі знищили близько 170 окупантів

Збройні Сили України на Донбасі знищили близько 170 окупантів. Також вони відбили 7 атак ворога.

Відповідну інформацію оприлюднили у фейсбуці Операції об'єднаних сил ввечері 20 березня. Зокрема це трапилось на 25 день війни.

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ЗСУ на Донбасі знищили 170 окупантів

Збройні Сили України боронять нашу землю на Донецькому та Луганському напрямках.

Зокрема під час доби 20 березня, ЗСУ завдали втрат російським окупантам та знищили:

12 танків;

9 бойових машин піхоти;

3 автомобілі.

Загальні втрати живої сили противника – приблизно 170 осіб. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили ворожий літак Су-34 та вертоліт окупантів,

– повідомили наші захисники.

Вони продовжують стримувати навалу агресора.

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