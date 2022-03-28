ЗСУ ефективно стримують просування росіян і ведуть оборонні операції

Українські захисники і захисниці вже 33 добу героїчно протистоять ворогу. Оборонна операція триває на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках.

Як наголосили у Генштабі ЗСУ, наші війська ефективно стримують просування противника.

Важливо Росіяни намагаються прорвати оборону з північного заходу та сходу Києва, – Генштаб

Яка ситуація станом на ранок 28 березня

Наразі тривають оборонні бої в районах населених пунктів:

Топольське,

Кам'янка,

Суха Кам'янка.

Українські захисники успішно стримують ворога у напрямках Гуляйполе та Запоріжжя.

На Авдіївському напрямку українські воїни відбивають штурмові дії окупантів в районі населеного пункту Верхньоторецьке.

На Волинському та Сіверському напрямках продовжується ведення оборонних операцій, виконання інших завдань у визначених операційних районах. Обстановка контрольована, суттєвих змін не зазнала.

Угруповання сил і засобів оборони міста Києва стримує противника, який намагається прорвати оборону з північного заходу та сходу з метою взяття під контроль ключових автошляхів та населених пунктів.

На півдні основні зусилля Сил оборони зосереджуються на організації оборонних заходів міст Кривий Ріг, Запоріжжя та Миколаєва, утриманні визначених ділянок морського узбережжя, охороні та обороні об'єктів критичної інфраструктури. У визначених районах триває проведення стабілізаційної операції та виконання завдань територіальної оборони.

На Донецькому та Луганському напрямках угруповання Об'єднаних сил за добу відбили 5 атак ворога.

Українські Збройні Сили завдають втрат противнику

Українські воїни знищили:

2 танки,

бойову машину піхоти,

один автомобіль.

Також противник мав втрати у живій силі. Дані щодо кількості уточнюються. Крім того, угруповання Повітряних сил ЗСУ за попередню добу знищило:

4 літаки,

1 вертоліт,

2 безпілотники різних типів,

2 крилаті ракети.

Наша авіація також завдавала ударів по наземних цілях та об'єктах окупантів.

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