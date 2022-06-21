ЗСУ грамотно відбили спробу розвідки боєм біля Метьолкіного і штурм поблизу Високого
21 червня 2022 , 18:47Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українські воїни відбили спробу розвідки боєм поблизу Сєвєродонецька. Унаслідок вдалих дій українських захисників ворогу довелося відступити.
У пресслужбі Генштабу ЗСУ повідомили, що українські воїни грамотно відбили ворожу спробу розвідки боєм у напрямках Метьолкіне – Воронове та Метьолкіне – Сиротине, що в Сєвєродонецькому районі.
У Генштабі ЗСУ наголосили, що внаслідок спротиву українських воїнів противник відійшов.