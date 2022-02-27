ЗСУ у Гвардійському ліквідували колону диверсантів
27 лютого 2022 , 21:43Читать новость на русском
Джерело:"Останній блокпост"
Українські військові ліквідували колону диверсантів у Гвардійському, що у Хмельницькій області.
Показали фото машин ворога, охоплених вогнем. Скільки диверсантів було у колоні – невідомо.
До речі Як розпізнати диверсанта: поради від Шабуніна
Схоже було у Харкові. На вулиці Саперній захисники міста знешкодили броньований позашляховик "Тигр". З нього вибігло понад десяток російських диверсантів та побігли вулицями.