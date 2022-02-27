ЗСУ у Гвардійському ліквідували колону диверсантів

27 лютого 2022 , 21:43
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Джерело:

"Останній блокпост"

Українські військові ліквідували колону диверсантів у Гвардійському, що у Хмельницькій області.

Показали фото машин ворога, охоплених вогнем. Скільки диверсантів було у колоні – невідомо.

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Схоже було у Харкові. На вулиці Саперній захисники міста знешкодили броньований позашляховик "Тигр". З нього вибігло понад десяток російських диверсантів та побігли вулицями.

 

 

 
Автор: Ольга Музика